Balingen Döner, Hähnchen und Brot ziehen um

Balingen-Endingen. Hasan Görür ist vorbereitet. Er betreibt einen Döner- und Kebab-Stand neben dem Non-Food-Real-Markt, in dem sich auch der Getränkemarkt befindet. Nachdem er von den Vorhaben gehört hatte, die Real und Edeka Auf Gehrn planen, hatte er sich nach einem alternativen Standort umgetan – und auch einen gefunden. Er wird zum Toom-Baumarkt übersiedeln, der sich in unmittelbarer Nähe befindet. "Zunächst einmal für drei Monate", erklärt der 62-Jährige aus Weilstetten. Sollte sich der neue Standort nicht bewähren, will er einen neuen Versuch machen, eventuell bei der Waschanlage auf dem aktuellen Real-Parkplatz.

Bereits vor 25 Jahren hat Görür seinen Imbissstand eröffnet. Er hat sich in dieser Zeit einen treuen Kundenstand aufgebaut, den er auch behalten will. Daher auch seine Anstrengungen, Auf Gehrn zu bleiben. Sollte ein neuer Standort gefunden sein, wollen er und sein 26-jähriger Sohn Cem, der inzwischen ins Geschäft eingestiegen ist, investieren. Ihnen schwebt eine Art Pavillon vor mit mehr Platz für die Küche als bisher und für die Kunden. Sie können sich auch vorstellen, dann das Angebot zu erweitern, wobei Görür unter anderem an Pizzas und Pommes denkt.

Seit rund 20 Jahren ist die Bisinger Firma "Hahn im Korb" vor dem Real-Lebensmittel-Markt präsent. Seit dieser Zeit zerteilt Violetta Perschke Hähnchen für die Kunden und bereitet die Hax’n, Spare Ribs und Pommes für den Verkauf. "Der Standort hat sich bewährt", hält sie fest, "viele Kunden kommen immer wieder".