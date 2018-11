Balingen Doch noch Hoffnung auf Kreativzentrum

Man begrüße es, dass die Stadtverwaltung diesen "Schlüsselbegriff" verwende, formuliert Uwe Fliegauf in dem Schreiben an die Stadtplaner, außerdem natürlich den strategischen Planungsprozess. Dann kommt er rasch zu dem für die Initiative Freiraum entscheidenden Punkt: das Kreativzentrum.

Die Förderung von Kreativität sei ein "Zukunftsmodell" für Balingen, "um die bereits heute vorhandenen kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und künstlerischen Angebote zu vernetzen" und zugleich bürgerschaftliches Engagement auf breiter Ebene zu fördern. Kreativität soll nach Darstellung von Fliegauf und der Initiative Freiraum zum "Standortfaktor unserer Stadt" werden; in den vergangenen Jahrzehnten seien dafür beste Voraussetzungen geschaffen worden.

Was allerdings noch fehle: ein Ort, an dem man kreative Projekte ansiedeln könnte. Keine reine Veranstaltungsfläche, sondern vielmehr ein Ort, an dem sich die Kreativen aus Balingen treffen, austauschen und, auch das, etwas auf die Beine stellen können. Das Areal Schwefelbad/Insel sei dafür ideal geeignet.

Man brauche nur ein wenig Fantasie, so Fliegauf, um sich die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und das Potenzial dieses innerstädtischen Standorts vorzustellen: "So könnten Räume für regelmäßige Veranstaltungen entstehen, die als Forum für Diskussion und Weiterentwicklung von Kreativideen im Raum Balingen dienen könnten." Die Bereitstellung von offenen Büro- und Stellräumen zur befristeten Nutzung für kommunale Kreativprojekte würde diese Funktion ebenso ergänzen wie die Schaffung von bezahlbaren Proberäumen für Balinger Bands, an denen im Moment großer Mangel herrscht, oder die Einrichtung eines Gallery Space für die örtliche Kreativ- und Kunstszene. "Auf mittlere Sicht", so heißt es in dem Schreiben weiter, könnte auch eine städtische Kleinkunstbühne eingerichtet werden, zudem würde sich das Areal ideal als innerstädtisches Besucherzentrum der Gartenschau 2023 eignen.

Stichwort Gartenschau: Mit großem Interesse haben die Freiräumler die Ergebnisse des Wettbewerbs für das südliche Planungsgebiet studiert, in dem auch das Areal Schwefelbad/Insel liegt.

Der Siegerentwurf des Büros Lohrer.Hochrein sieht einen Fußweg entlang der Steinach ab dem Zol­lernschloss vor, der am Schwefelbad entlangführt. Das historische Gebäude ist Bestandteil der Planungen, soll laut Lohrer.Hochrein also erhalten bleiben.

Ob das zu einem veränderten Denken bei der Stadtverwaltung führt, auch in Sachen Kreativzentrum? Bisher war Tenor, dass das Jugendhaus Insel, weil marode, abgerissen werden müsse.

An dessen Stelle sieht der Lohrer.Hochrein-Entwurf den Neubau eines L-förmigen Gebäudes vor. Zum Fußweg entlang der Steinach wäre es abgegrenzt, der Hof erstreckt sich auf den Entwürfen in Richtung Schwefelbad, wäre also dort, wo heute der Insel-Parkplatz angelegt ist. Es wäre, folgt man der Initiative Freiraum, der perfekte Ort für das neue Kreativzentrum.