Balingen Diverse Drahtesel, Schmuck und ein Arbeitsklettergurt

Schnäppchenjäger kamen auf ihre Kosten. Wann bekommt der sparsame Schwabe schon einmal die Gelegenheit, Taucherbrillen für 2,50 und Sonnenbrillen für 1,50 Euro zu ergattern? Von daher war es nicht überraschend, dass der Andrang relativ groß war.

"Die Fundsachenbörse war in diesem Jahr ein richtiger Erfolg. Wir haben vieles verkauft und gutes Geld gemacht, das sozialen Zwecken zugute kommt", fasst die Leiterin des Bürgerbüros, Kathrin Dietrich, zusammen. Besonders gefragt sei Schmuck gewesen. Eine Goldkette für 100 Euro fand schon früh am Morgen einen neuen Besitzer, eine weitere wurde sogar für 180 Euro angeboten.

Wer die Fahrradbörse am Donnerstagabend verpasst hatte, wo ebenfalls richtige Schnäppchen zu machen waren – beispielsweise wechselte ein Fahrrad mit einem Marktwert von mehr als 1000 Euro für 275 Euro den Besitzer –, der brauchte nicht traurig zu sein: Diverse Drahtesel, die unverkauft geblieben waren, konnten am Samstag für das Mindestgebot erworben werden. So fanden an diesem Tag auch diverse Fahrräder einen neuen Besitzer. Große vergessene Kuriositäten wie vor einigen Jahren ein Koffer voller Transvestiekleidung, komplett mit Pumps und Perücke, gab es in diesem Jahr zwar nicht. Aber es ist sicherlich nicht alltäglich, dass ein Arbeitsklettergurt einfach mal so liegen bleibt.