Balingen Dirtbike-Strecke: Es kann losgehen

"Man sieht, wie viel Arbeit und Herzblut darin steckt", sagte Ortsvorsteher Reuß.Versicherungstechnisch müsse man sich auf die Sommermonate und die Tageslichtzeiten beschränken: "Wer außerhalb dieser Zeiten fährt, ist nicht versichert." Um die Sauberkeit würden sich die Jugendlichen selbst kümmern. Der Bauhof werde das allerdings kontrollieren.

Bauliche Anlagen dürften nicht errichtet werden, auch eine Einfriedung dürfe es nicht geben: "Wir befinden uns im erlaubnisfreien Bereich. Die Strecke besteht nur aus Erde, sie ist lebendig und darf verändert werden", sagte Reuß.

Theoretisch könnte die Fläche noch wachsen, vielleicht doppelt so groß werden, Platz dafür sei vorhanden. Sollte Nachftrage bestehen, könnte man eine Genehmigung vom Stadtbauamt einholen. Am Geld werde das Vorhaben nicht scheitern, versichert der Ortsvorsteher.

Auch für die Einweihung steht der Termin schon fest: Sie soll am 14. Juli stattfinden. Der Termin sei "sehr sportlich", meinte Reuß. Er regte an, den Bau per Video-Blog dokumentiert werden. Die Kosten dafür könnte sich die Ortschaftsverwaltung mit den Streetworkern teilen.