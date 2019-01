Balingen "Diplom-Animatöse" setzt auf Enthüllungen

"Comedy dient in Deutschland der Unterhaltung und setzt auf Werte, die in den Köpfen schon verankert sind", sagte Prayon mal in einem Interview. "Kabarett rüttelt an dem Bestehenden und stellt es infrage. Das ist ein großer Unterschied."

Trotzdem will sie sich in "Die Diplom-Animatöse" nicht festlegen, ob es sich hierbei um Kabarett, Comedy oder eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung handelt. Der Titel legt aber nahe: Es geht um Schein und Sein.

Die ganze Wahrheit