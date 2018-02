Balingen Digital-Kompetenz wird gefördert

Das Projekt wird mit Landesmitteln in Höhe von 50 Prozent in den ersten drei Jahren mitfinanziert. Das Hub-Management ist bei der Industrie- und Handelskammer Reutlingen angesiedelt. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind die Hochschule Albstadt-Sigmaringen und die Hochschule Reutlingen, die Städte Reutlingen und Albstadt sowie die Landkreise Tübingen und Zollernalbkreis. Ein weiteres Dutzend Institutionen wirken als "Partner" mit. "Wir freuen uns, dass unsere Arbeit, die wir in die gemeinsame Bewerbung gesteckt haben, belohnt und unser dezentrales Konzept ausgewählt wurde", sagte Landrat Günther-Martin Pauli. "Gerade im Zollernalbkreis mit der Technologiewerkstatt in Albstadt, der Lernfabrik 4.0 in Balingen und ganz besonders der Hochschule Albstadt-Sigmaringen – um nur eine Auswahl zu nennen – haben wir viele Kristallisationspunkte für den Digital Hub. Diese können durch die finanzielle Unterstützung des Landes und unserer Partner weiter ausgebaut und vernetzt werden."

Für die Technologiewerkstatt Albstadt ist die Förderung einer Gründerszene für App-Entwickler sowie eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem Forschungscampus BioMedTech und dem Innovationscampus Sigmaringen geplant. Darüber hinaus sollen kleine und mittlere Unternehmen durch einen "Flying Digital Hub" über die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die jeweiligen Geschäftsmodelle der Betriebe beraten und sensibilisiert werden.

Die Hochschule Albstadt Sigmaringen wird sich mit ihrem Lehr- und Forschungsschwerpunkt "IT-Security, Engineering und Data-Analytics" einbringen.