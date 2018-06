Balingen Dietlinde hat die Jungs im Griff – glaubt sie zumindest

Ein großes Bühnenbild braucht es nicht. Die drei Künstler füllen die Bühne mit kräftiger Präsenz. Und Frau Ellsässer denkt an ihre Jungs, als sie hinter dem Vorhang kleine Papierherzchen findet. Sie bringt sie mit nach vorne und mutmaßt, dass es in Balingen eine Singlebörse gegeben haben muss.

Liebe hat mit Herz zu tun. Ob er auch schon mal jemandem sein Herz geschenkt habe, will die Chefin von Pianist Nacken wissen. Der steht seiner Bühnenpartnerin in nichts nach. Man könne ja rein körperlich auf so manches Organ verzichten. "Warum sagt man dann nicht: Ich liebe dich von ganzer Galle?"

Und als Ellsässer die Bühne in einem hautengen silbernen Overall wieder betritt, macht Kondschak ihr ein Kompliment: "Das Kleid steht Ihnen, es lenkt vom Gesicht ab."

Schräg, laut, lustig, auch mal leise und hintersinnig, philosophisch und mit liebevollem Augenzwinkern gezielt gesetzte Spitzen – Ellsässer ist ein ganz eigenes Kaliber und hat mittlerweile eine ganze Schar an Fans, die in jede Show kommen. Man kennt sie unter anderem als Teil der Damen aus dem Dohlengässle. Kondschak und Nacken brillieren musikalisch, spielen Blues, Schlager, Chansons. Und erklären den Besuchern, dass man eine Frau mit Damenbart in Musikerkreisen gerne mal "Mundhaarmonika" nennt. Die Lacher sind ihnen und Chefin Dietlinde gewiss.