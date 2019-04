Balingen Diebe auf Wochenmarkt: Zeugen gesucht

Gegen 13 Uhr, am Ende des Wochenmarktes traten die bis dahin unbekannten Männer wieder an den Stand der Gärtnerei, gerade als dort begonnen wurde, den Stand abzubauen. Einer der beiden Täter lenkte den Verkäufer ab, der sich gerade alleine an der Kasse befand. Zeitgleich griff sich der zweite Täter die für einen Moment unbeaufsichtigt an der Kasse abgelegte Geldmappe der Gärtnerei.