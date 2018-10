Balingen Die zwei Seiten von Minijobs

Zu erfahren ist, dass es in Deutschland 7,4 Millionen Minijobber gibt. Fast zwei Drittel davon sind Frauen. Bei der Sonderausstellung "Minijob? Da geht noch mehr!" können sich Besucher der Agentur für Arbeit auf den Plakatwänden über die Vor- und Nachteile dieser Beschäftigungsform informieren.

Während der Ausstellung stehen die beiden Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), Liane Rebhan von der Agentur für Arbeit Balingen und Anna Altenburger vom Jobcenter Zollernalbkreis, an zwei festgelegten Terminen für Fragen rund um das Thema Minijob und Wege in existenzsichernde Beschäftigung zur Verfügung. "Besonders für viele Frauen ist der Minijob eine Falle, die im schlimmsten Fall in der Altersarmut enden kann" betonen die Beiden, die die Ausstellung in den Zollernalbkreis geholt haben.

Bereits am Donnerstag war Heike Klett von der Deutschen Rentenversicherung mit einem Vortrag zu Gast. Rund 40 Frauen nahmen dieses Angebot wahr und stellten viele Fragen rund um das Thema Minijob und Rente.