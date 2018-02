Balingen Die Zeichen stehen auf Regionalliga

Ein zweiter Schritt ist auch schon getan. Es hat mit Vertretern der Stadt, der Polizei und Regionalliga-Funktionären eine Besichtigung im Stadion gegeben, um zu klären, wie so genannte Sicherheitsspiele in der BizerbaArena stattfinden könnten. Weil vermieden werden soll, dass die TSG solche Spiele in einem anderen Stadion austragen muss – "das wäre nur mit einem großen Aufwand zu bewerkstelligen", meint Haußmann –, wird über Einfriedungen eines Gästeblocks gegenüber der Haupttribüne mit Zäunen nachgedacht und einen weiteren Zugang. Es muss auch noch eine Lösung für einen abgetrennten Spielereingang gefunden werden. "Das kostet richtig Geld", hält der Vorsitzende fest. Er stellt sich darauf ein, dass in den kommenden Wochen die Sitzungsintervalle des Führungsvorstands zunehmen werden, um noch weitere Fragen zu klären: Welche Spieler sind bereit und in der Lage, im Falle eines Aufstieges fünf-, sechsmal in der Woche zu trainieren? Lässt sich bei Trainer Ralf Volkwein und Co-Trainer Rainer Huss das sportliche Engagement mit dem beruflichen vereinbaren? Wie sind die bisherigen Sponsoren einzubinden? Denn für Haußmann steht fest, dass die sportlichen Ziele "nur mit ihnen erreicht werden sollen".

Der Vorsitzende ist sich sicher, dass die "neue Herausforderung" gemeistert wird. "Wir haben in der Vergangenheit immer Lösungen gefunden", hält er fest und setzt auf den Teamgeist in der Abteilung. Er habe auch ein "Aufbruchstimmung" festgestellt. Nun liege es an der Mannschaft, den ersten Platz zu verteidigen oder den zweiten zu erreichen, der zu Relegationsspielen berechtigt. Das sei zu schaffen, denn: "Wir haben den breitesten und besten Kader." Mit Blick auf das erste Heimspiel am kommenden Samstag weiß er aber auch: "Wir brauchen einen guten Start – und auch Glück." Und wenn es mit dem Aufstieg dennoch nicht klappen sollte, dann im nächsten Jahr, gibt er die Losung aus.