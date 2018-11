Balingen "Die Welt hat so viel Schönes zu bieten"

Von Phuket durch den Regenwald zur Brücke über den Kwai

Direkt vom Flughafen in Phuket ging es los Richtung Nord-osten, immer an der Küste entlang, durch tropischen Regenwald, vorbei an puderweißen Sandstränden und direkt hinein in den Monsunregen. "Da war ich kurz davor, abzubrechen. Nach einer Sekunde auf dem Fahrrad ist man ohnehin schweißnass, wegen der Anstrengung, der Sonne, der Luftfeuchtigkeit", erzählt Heike Bombach-Vögele. Die wenige Kleidung, die sie dabei hatten, war in der Feuchtigkeit des Monsunregens einfach nicht mehr trocken zu bekommen, und das Paar musste jeden Morgen aufs Neue in die klatschnassen Sachen steigen. "Nach drei Tagen hatte ich echt genug", erinnert sich die Balingerin.

Grundsätzlich sei die Reise nicht gefährlich gewesen. Die Menschen zeigten sich überall hilfsbereit und gastfreundlich, die Rücksichtnahme der Auto-, Lastwagen- und Mopedfahrer auf den abenteuerlichen und teils steilen Straßen war gegenüber den deutschen Radfahrern enorm. Auch die Navigation und Kommunikation über das Smartphone waren kein Problem: "Wir hatten dort besseres Internet als hier in Balingen", erinnert sich Heike Bombach-Vögele lachend.

Wirklich bedrohlich seien nur die Hunde gewesen, als das Paar seine Tour Richtung Bangkok vorbei an der berühmten Brücke über den Kwai und später vom vietnamesischen Da Nang Richtung Süden fortsetzte. Das Ehepaar liebt Hunde, aber die aggressiven Tiere dort, die Grundstücke und Dorfstraßen verteidigen, waren eine echte Gefahr. "In der Nähe eines Klosters hatten wir einmal zehn Hunde gegen uns", erinnert sich Thomas Vögele. Ein Stock, der in einer leeren Cola-Flasche steckend mit einem Kabelbinder am Fahrradlenker befestigt war, diente der Verteidigung und zur Einschüchterung der aggressiven Hunde: "Es hat uns keiner gebissen, aber es war sehr knapp."

"Man sollte so eine Reise machen, bevor man heiratet."

Über einen so langen Zeitraum hinweg hauptsächlich aufeinander fokussiert zu sein, sei auch eine Herausforderung, erzählen die Eheleute. Die Kommunikation mit anderen Menschen ist zwar sehr herzlich, wiederholt sich aber auch oft und dreht sich um die gleichen Themen: Wo kommt ihr her? Habt ihr Kinder? Wo fahrt ihr hin?

Tiefgründige Gespräche haben die Eheleute vermisst und waren dadurch umso stärker miteinander beschäftigt. "Manchmal habe ich gekocht vor Wut. Natürlich hatten wir Auseinandersetzungen", gesteht Heike Bombach-Vögele: "Aber wir waren schon vorher sehr eng, sonst könnte man sowas gar nicht machen." Ihr Mann ergänzt schmunzelnd: "Man sollte so eine Reise machen, bevor man heiratet. Das ist ein guter Test."

Die Rückkehr von der Reise mit all den Begegnungen, Eindrücken und Anstrengungen hat die Eheleute auch nachdenklich werden lassen. "Man erkennt, dass es nichts besseres gibt, als selbstbestimmt in einem friedlichen Land leben zu können", so Thomas Vögele. "Die Welt hat so viel Überraschendes und Schönes zu bieten. Es gibt so viel zu entdecken", schwärmt Heike Bombach-Vögele. "Vor allem das gute Essen", fügt ihr Mann noch schmunzelnd hinzu.