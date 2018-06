Balingen Die Titelträger in den B-Ligen stehen fest

Da der FV Meßstetten mit dem SV Tieringen in der neuen Saison eine Fusion eingeht und der Tabellenzweite SG Erzingen/Roßwangen als Tabellenzweiter ebenfalls in die Kreisliga A aufsteigen wird, geht der Drittplatzierte in die Aufstiegs-Relegation. "Trotz der Fusion war unser Ziel aber die Meisterschaft, und das haben wir erreicht", sagt Meßstettens Vorsitzender Michael Lubszczyk nach dem hart umkämpften 2:1-Heimsieg gegen die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen. Beide Teams begannen furios, in der zweiten Minuten schoss Jonas Butz die SG mit 1:0 in Front, im direkten Gegenzug erzielte Vasile-Adrian Coman das 1:1, ehe n der 87. Minute Marco Pilwat den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren gelang. "Roßwangen hat stark gespielt und war ein ebenbürtiger Gegner. Ein 1:1 wäre gerecht gewesen. Allerdings haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt", gesteht Lubszczyk ein.

Im Endspiel um den dritten Platz behielt Laufen klar mit 4:1 gegen Onstmettingen II die Oberhand. Mehr als der dritte Platz wird für die Laufener angesichts von drei Punkten Rückstand und dem um 19 Tore schlechteren Torverhältnis als Roßwangen wohl nicht mehr möglich sein.

In der Kreisliga B2 machte der SV Heselwangen mit einem 1:0-Heimsieg gegen die SG Isingen/Brittheim durch einen Treffer von Matthias Kleiser sein Meisterstück. "Wir haben eine sehr gute Saison gespielt. Der gute Zusammenhalt, spielerische Klasse und die gute Arbeit unseres Spielertrainers Giuseppe Cracchiolo zeichnen uns aus", benennt der Heselwanger Abteilungsleiter Ingolf Jetter die Erfolgsfaktoren. Durch die Isinger Niederlage in Heselwangen und den gleichzeitigen 2:0-Heimsieg gegen Haigerloch/Trillfingen II/Bad Imnau zurrte der Tabellenzweite TSV Geislingen die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation fest.