Zum dritten Mal in Folge hat die SWR1 Disco am Samstagabend hunderte Besucher in die Festhalle nach Frommern gezogen. DJ Maik Schieber befeuerte die tanzfreudige Menge mit Charthits und altbekannten Evergreens. Erneut war der TSV Frommern Gastgeber und koordinierte die Bewirtung für den Abend. Besucher aller Altersklassen fanden an diesem Abend ihren Weg auf die Tanzfläche und tobten sich zum bunt gemischten Musikprogramm so richtig aus. Foto: Privat