Balingen Die schwierige Suche nach dem Plan, der sitzt

Das sahen manche Zuhörer nicht so. So stellt sich für Eugen Helber die Frage, ob Balingen überhaupt einen umgestalteten Bahnhofsvorplatz brauche. Die meisten Besucher kämen doch aus anderen Richtungen in die Stadt. Für den Vorsitzenden des Bürgervereins, Heinz Schwab, ist die Platzgestaltung zweitrangig. Ihm stoße auf, dass ein altes Gebäude, die Bahnhofsgaststätte, abgerissen und dafür ein neues errichtet werden soll, und zwar in einer besseren Lage, was nicht nur den Bürgerverein "›aufwallen" lasse. Viele Bürger wachten auf und seien gegen den Neubau, denn ein großzügiger Platz werde eingeengt. Was liege dahinter, dass so viel "Kraft und Gehirnschmalz in eine Sache einfließen, die für viele nicht nachvollziehbar ist", fragte Heinz Schwab.