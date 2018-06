Balingen Die Schönheit ist bunt

Der Abend mit Tanz, Texten, Poesie und Komik soll eine Hommage an die Schönheit sein, in einer Zeit, in der das Schöne auf der Roten Liste steht. Die Schönheit ist bunt und alle Sinne berührend. Sie ist überall. Sie bedeutet zu Hause sein. Ihre Abwesenheit macht das Leben grau, arm und verunsichernd.

Mit viel Hingabe, Improvisation und bezaubernd schönen Momenten präsentiert "Danza Vita" ihre Interpretation von To Kalon, die auch die unschönen Seiten nicht ausspart. Die Gruppe freut sich, nach längerer Vorbereitung nun endlich damit an die Öffentlichkeit treten zu können.

"Danza Vita" ist eine Gruppe von elf tanzbegeisterten Frauen zwischen 50 und 60 plus aus dem Raum Tübingen/Rottenburg und wird geleitet von Tanzpädagogin Susanne Raschke. Sie setzen sich mit Themen auseinander, die ihnen am Herzen liegen und bringen sie in einer ganz eigenen Mischung aus Tanz, Komik und Texten lebendig und kreativ auf die Bühne.