Balingen Die Power-Frauen von Balingen

Balingen . "Angefangen hat alles mit einem Abnehmkurs, der auch ein Kickbox Training beinhaltete", erzählt Cengiz Düzgören, Inhaber und Trainer des Kampfsportzentrums in Balingen. "Als der Kurs dann zu Ende war, wollten alle mit dem Kickboxen weitermachen. So entstand dann die Gruppe", erklärt er.

Das Training gliedert sich immer in einen Aufwärmteil und das Erlernen einzelner Techniken. Danach werden sie in der Kombination ausgeführt. Zu Beginn stellen sich alle in einer Reihe auf, um sich zur Begrüßung zu verbeugen. Eins, zwei, drei..., zehn, neun, acht... Liegestützen und Kniebeugen folgen im Sekundentakt. Danach werden einzelne Schlag- und Kicktechniken geübt. Am Schluss werden die neuen Techniken im Sparring unter Beweis gestellt.

"Es wird mit einer gesunden Aggressivität gekämpft, damit das Erlernte auch zur Selbstverteidigung angewandt werden kann", so Düzgören. Dies merkt man auch an dem strengen Befehlston und den Schreien, die während des Kampfes zu hören sind.