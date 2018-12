Balingen Die Polizei gibt Tipps für Silvester

Zollernalbkreis. Bei einem unsachgemäßem Gebrauch von Knallern und Raketen lauern viele Gefahren, so die Polizei, und nennt Verbrennungen, Lungenschäden, Augenverletzungen oder der Verlust von Gliedmaßen. Daher sollten nur zugelassene Silvesterknaller gekauft werden. In Deutschland verbotene oder gar selbst gebastelte Böller sollten nicht gezündet werden. Die Polizei rät, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten und Knaller keinesfalls in der Nähe von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen oder Kirchen zu zünden.

Die Beamten raten zudem: Finger weg vom Alkohol, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Es werde verstärkt kontrolliert. Ein Augenmerk richten die Beamten auch auf die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Die Abgabe von Alkohol oder Zigaretten an Kinder und Jugendliche werde geahndet. Auch die Anwesenheit in Gaststätten oder bei Tanzveranstaltungen sei geregelt und werde überwacht. Weitere Infos unter www.polizei-beratung.de.