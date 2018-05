Der SV Erlaheim und der FC Pfeffingen bestreiten in diesem Jahr das Pokalfinale im Bezirk Zollern. Beide Klubs setzten sich in spannenden Halbfinals im Elfmeterschießen durch. FC Pfeffingen – SV Heinstetten 5:3 (0:0;1:1). n. E.Der FC Pfeffingen bleibt im Pokal weiter eine Macht: Während es für die Blau-Weißen in der Kreisliga A1 nicht zu einem Sieg gegen Tabellenführer SV Heinstetten reichte – im Hinspiel setzte es eine 0:1-Heimniederlage, das Rückspiel endete 2:2 – setzte der FC dieses Vorhaben nun im Pokal um. Heinstetten ging zwar nach 58 Minuten durch Martin Leibold mit 1:0 in Führung, doch Pfeffingen steckte nicht auf, und so sorgte Steffen Kopp für den 1:1-Ausgleich (76.). Dabei blieb es nach regulärer Spielzeit, und so musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem die Gastgeber mit 4:2 die Nase vorn hatten. SV Erlaheim – TSV Nusplingen 6:3 (1:1;3:3) n. E. Packend verlief auch das zweite Semifinale zwischen den beiden Bezirksligisten aus Erlaheim und Nusplingen, die beide im Bezirks-Oberhaus in der Rückrunde auf Höhenflug sind. Rico Müller brachte die Eichberg-Kicker mit 1:0 (14.), doch Florian Moser glich wenig später zum 1:1 (20.) aus. Im zweiten Durchgang schien Erlaheim nach einem Doppelpack von Timo Welte zum 3:1 (63./70.) auf der Siegerstraße. Aber Nusplingen gab sich längst nicht geschlagen, verkürzte durch David Villing nur drei Minuten später auf 2:3, und in der Schlussminute gelang Michael Gehring noch der 3:3-Ausgleich. So ging es auch hier ins Elfmeterschießen, wo Erlaheims Torhüter Stefan Schnitzler avancierte: Er parierte gleich drei Nusplinger Strafstöße, während Spielertrainer Gerd Schneider, Kevin Bosch und Robin Hirt mit ihren Treffern vom Punkt zum 6:3 den Sack für Erlaheim zumachten.