Balingen "Die Lehrer" therapieren erfolgreich das Publikum

Und ihre Therapie hat dem Publikum gefallen, wie der Beifall bewies. Im richtigen Leben sind die Kabarettisten tatsächlich Lehrer – und das mit Leib und Seele.

Sie waren mit ihren Programmen schon in Nowosibirsk, Berlin und Frankfurt – und nun Erlaheim. Ausgerechnet dort haben sie während ihres Auftritts eine Live-CD aufgenommen.

"Brennst du noch oder zündelst du schon?", so heißt ihr aktuelles Programm. Munz und Ruppenthal sind auf Station und arbeiten in verschiedenen Anwendungen wie Einzel- und Gruppentherapie, beim achtsamen Kochen oder provokativen Musizieren an ihrer Rückkehr in den Alltag, dem sie gerade entronnen gewesen waren.