Ein intensives Probenwochenende war bei der Frommerner Jugendvolkstanzgruppe im Haus der Volkskunst angesagte. Unter der Leitung der Jugendleiter Carolin Bruckner und Bastian Niklas wurde sehr viel getanzt, gesungen und musiziert. Jörg Neubert leitete das gemeinsame Singen. Manfred Stingel vermittelte Dreischrittdreher und verbesserte die Schäfer-Choreographie. Im Sommer geht’s nach Portugal zum Festival "Rio in Barcelos" und nach Spanien. Außerdem tritt der Nachwuchs bei "Balingen International", beim Festival in Bitburg und beim Landesfest des Schwäbische Albvereins in Kirchheim Teck auf. Foto: Privat