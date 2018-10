Balingen Die Innenstadt zieht nach wie vor

Die Balinger Innenstadt habe einen hohen Anteil von Verkaufsflächen, und biete Vollversorgung für Menschen aus der ganzen Region. Die Zentralität zeige sich in den Umsätzen und der Kaufkraftbindung. An der einen oder anderen Stelle im Sortiment sieht Kruse Ergänzungsbedarf, etwa beim Lebensmittel-Einzelhandel.

Denkbar wäre für ihn ein zusätzlicher Lebensmittel-Vollsortimenter im Bereich Weilstetten/Roßwangen: Beide Stadtteile hätten eine genügend große Zahl an Einwohnern. An diesem Punkt hakte Klaus Hahn ein: Den früheren Markt in Weilstetten hätten die Bewohner nicht unterstützt; im Moment gebe es keine ausreichende Fläche von mindestens 800 Quadratmetern. Der frühere und der jetzige Ortsvorsteher hätten sich um einen Markt bemüht.

Bestimmte Sortimente wie Bekleidung, Schuhe oder Elektronik gehören nach seiner Ansicht in Innenstädte, nicht in Gewerbegebiete. Eine Sondersituation sieht er in Gehrn.

Mit zwei Enthaltungen stimmte der Technische Ausschuss der Konzeption zu. Wechsel gab es in der Sortimentsliste und in der Einordnung, was zentrenrelevant ist. Nun befassen sich die Ortschaftsräte und dann der Gemeinderat mit der Materie.