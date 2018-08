Balingen Die Friedensglocke blieb bis zuletzt sein "liebstes Kind"

Und das Gasthaus "Sonne" hatte er zusammen mit dem Bürgerverein vor dem Abbruch gerettet. Die Friedensglocke mit eichenem Joch im Turm der Stadtkirche bezeichnete er jedoch als sein "liebstes Kind": Ohne Waldemar Rehfuss hätte es diese wohl nie gegeben.

120 000 Euro hatten er und seine Mitstreiter für das Projekt gesammelt. "Zuckerhasen haben wir verkauft, Glockentröpfle, Glockenbarren aus Kupfer für 50 Euro pro Stück", erinnerte er sich damals.

Auch Familienforschung hatte Waldemar Rehfuss betrieben: Ein riesiger Stammbaum, den er ausgearbeitet hatte, dokumentiert die Familiengeschichte seit 1530. Handwerker waren dabei, Zeugfabrikanten, Gerber. Der Vater war Kaufmann.

Er selbst hatte das Schneiderhandwerk gelernt. Bei Albert Wagner in Balingen hatte er seine spätere Frau kennengelernt. Ein Sohn und eine Tochter sind aus der Ehe hervorgegangen, jeder von ihnen hat mittlerweile eigene Kinder.

Als seine Frau an Parkinson erkrankte, pflegte er sie 23 Jahre lang bis zu ihrem Tod im Jahr 2009. Später, bis zu seiner Pensionierung, arbeitete Rehfuss beim Landratsamt – bei der Poststelle, dann bei der Zulassungsstelle und zuletzt bei der Kreiskasse. Die Zeit sei so durchgelaufen, sinnierte Waldemar Rehfuss an seinem 80. Geburtstag: "Aber im Kopf ist man jung geblieben."

Trauerfeier ist am Freitag, 7. September, in der Balinger Friedhofskirche, anschließend ist Urnenbeisetzung.