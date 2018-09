Balingen Die Frauenarbeitsschule – ein Blick zurück

Damit begegnete man nicht nur dem Bedürfnis, mehr als zwölf junge Bürger zu fördern. Zugleich sei, wie ein scharfsinniger Stadtrat erkannt hatte, durch eine solche Schule der Jugend "hier Gelegenheit zur Heranbildung gegeben" – das Geld bliebe also in der Stadt. Am 30. Januar 1882 nahm besagte Kommission den von einer namentlich nicht genannten Person geäußerten Vorschlag an, eine sogenannte "Industrie-Schule" (das heißt eine weiterführende gewerbliche Schule) zu gründen. Als die Rösler-Stiftung im Juli 1886 durch "allerhöchste Entschließung Seiner Königlichen Majestät" und der Veröffentlichung der Statuten formal errichtet wurde, war diese Schule bereits seit drei Jahren in Betrieb. Denn die Kurse für die ersten 56 Schülerinnen starteten am 7. November 1883 – und für 24 davon unentgeltlich.

Nun verwendet das Gemeinderatsprotokoll auch erstmals den Begriff "Frauenarbeitsschule". Untergebracht war diese Schule im ehemaligen Wohnhaus des verstorbenen Werkmeisters Tobias Speidel an der Wilhelmstraße, das man im Mai 1883 für 6500 Mark erworben hatte. Ende der 1950er-Jahre musste es für jenes Bauwerk weichen, das seit 1995 die Volkshochschule beherbergt. Das heutige Generationenhaus platzierte man somit gleichsam in den Garten des vormals Speidelschen Wohnhauses.

Darum debattierte die Stiftungsverwaltung auch nie über die Standortfrage, als 1895 der Wunsch nach einer baulichen Verbesserung der Frauenarbeitsschule wuchs. Strittig war vielmehr der Umstand, dass die Rösler-Zinsen nicht einfach für Bauzwecke ausgegeben werden durften. So fassten die Räte ein Jahr später den Entschluss, den Stiftungszweck erneut und nun zugunsten eines Neubaus zu erweitern.

Die von Stadtbaumeister Schuster vorgelegten und sodann realisierten Pläne sahen ein Gebäude vor, das an der Schauseite zwei Vollgeschosse aufweist, die ein dekorativer Fries horizontal scheidet. Dessen vegetabiles Formengut kehrt an den Fensterleibungen wieder, während ein mittiger Giebelrisalit die Fassade in drei gleichgroße Teile gliedert. Opulent feierten Stadt und Stiftung die Eröffnung des Neubaus am 6. Februar 1898. Dieser bescherte mit seinem unter anderem um das geometrische und freihändige Zeichen erweiterten Lehrprogramm bereits im ersten Jahr 83 Schülerinnen "in allen weiblichen Handarbeiten" eine fundierte Ausbildung – eine, resümierte Albert Hagenbuch 1958, die im Althergebrachten unmöglich gewesen wäre. Darum müsse hier vielmehr vom "Mut zum Schuldenmachen" gesprochen werden, weil ihn die Zwangsläufigkeit erforderte.

