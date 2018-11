Balingen Die Adventsfenster leuchten wieder

Balingen. Zu diesem Anlass öffnet sich an jedem Abend im Advent ein individuell ausgeschmücktes Fenster der beiden Gemeinden. Alle Interessierten versammeln sich um 18 Uhr vor einem anderen Fenster, beten gemeinsam, sprechen das Vaterunser und singen die Lieder "Seht die gute Zeit ist da" und "Wir sagen euch an den lieben Advent". Der Fensterbesitzer – meistens Privatleute, aber auch die Kindergärten und die Schule machen mit – liest daraufhin noch eine kurze Adventsgeschichte vor, die selbst ausgesucht werden kann. Zudem wird eine Kerze entzündet, die jeden Abend zum nächsten Fenster weitergereicht wird. Das Kerzenlicht wandert so durch die Adventszeit, von Fenster zu Fenster durch die Gemeinde.

Gegenseitig Freude machen

Die Aktion erfreue sich immer größerer Beliebtheit. Man habe dieses Jahr sogar Familien die teilnehmen wollten absagen müssen, da das Interesse einfach zu groß war, so Christoph Braunmiller, Pfarrer in Engstlatt und Organisator der Adventsfenster.