Balingen Deutlich: "Natürlich finde ich Nazis scheiße"

In der zweiten Hälfte drehte sich alles um das musikalische Talent des TV-Stars. Spontan probierte Luke die unterschiedlichen Klänge seines elektronischen Klaviers aus, interpretierte "Hänschen Klein" im Stil von Falco, Linkin Park oder Grönemeyer.

Ebenso nahm er den Gesang von Michael Jackson auf die Schippe, bei dem man ja wohl kein Worte verstehe. Auch die bekanntesten Songs der Backstreet Boys interpretierte der Comedian. Den Höhepunkt fand seine Gesangseinlage, als alle Besucher voller Inbrunst bei "I Want It That Way" mitsangen.

Zum Schluss durfte ein moderner Klassiker nicht fehlen: "Lemon Tree" von "Fools Garden". Bis auf die hintersten Plätze sang fast jeder Zuschauer mit. Ein kleiner Moment, der sogar für Gänsehaut sorgte.

Dass Luke Mockridge neben Klavier und großer Schnauze auch Improvisation drauf hat, demonstriert der Sohn von Bill Mockridge (spielte jahrelang den Erich Schiller in der "Lindenstraße") bei Zurufen aus dem Publikum. Egal um welches Thema es ging, der Comedian konnte immer noch einen drauf setzen.

Doch der Kölner war nicht nur lustig: Bereits zu Beginn erzählte er, dass er häufig dazu aufgefordert werde, eben auch was zu den Vorkommnissen in Chemnitz zu sagen. "Da bleiben selbst mir die Worte weg", verriet er. Doch gebe es eins, dass er unbedingt los werden müsse: "Natürlich finde ich Nazis scheiße. Und ich finde es schlimm genug, dass wir überhaupt ein Konzert gegen Rechts starten müssen. Das sollte es heute eigentlich gar nicht mehr geben müssen."