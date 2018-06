Balingen Der Wald wirft deutlich mehr ab

Die Ergebnisse des Forstwirtschaftsjahrs stellte er im Verwaltungsausschuss am Dienstag vor. Eingeplant waren 50 000 Euro, berichtete Beck. Als Grund für den Überschuss führte er unter anderem an, dass das Stammholz "gut am Markt" platziert werden konnte. Bereits im Herbst seien die Zahlen deutlich im Plus gewesen. Daher sei der Holzeinschlag reduziert worden; er lag am Jahresende unter dem Planansatz.

Zehn Prozent seien zufällige Nutzung gewesen, verursacht durch Käferholz oder das Eschentriebsterben. Beck wies darauf hin, dass der Tannen-Borkenkäfer in den vergangenen zwei, drei Jahren vermehrt Schäden angerichtet habe.

Wohl wegen des ungewöhnlich trockenen Wetters liege der zufällige Einschlag im ersten Halbjahr schon bei elf Prozent, schilderte Beck die aktuelle Situation. Im Vergleich zu 2017 sei zum Jahresende mit einem höhreren Prozentsatz an zufälliger Nutzung auszugehen.