Balingen Der wärmste Januar seit Messbeginn

Balingen (jet). Winterlich war der Januar nur an wenigen Tagen; dafür zeigte sich der Monat aber sehr stürmisch. Im Durchschnitt der Vergleichsperiode von 1981 bis 2010 war es im Januar durchschnittlich plus 0,1 Grad kalt, Niederschlag gab es durchschnittlich 49,1 Liter pro Quadratmeter, und die Sonne schien von 1991 bis 2010 durchschnittlich 84,9 Stunden lang.

Der diesjährige Januar brachte es dagegen auf eine Mitteltemperatur von plus 4,6 Grad (2017: minus 2,9 Grad). Damit war der Januar der wärmste seit Bestehen der Station im Jahr 1979 – und landesweit mit durchschnittlich plus 4,4 Grad nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch der wärmste in ganz Baden-Württemberg, und dies seit Beginn der flächendeckenden Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881.

Weiter wurden 100,3 Liter (2017: 28, 8 Liter) Niederschlag und nur 49,4 Sonnenscheinstunden (2017: 94,2) registriert.