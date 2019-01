Balingen Der Umbau und Nachwuchs sind drängende Themen für Abteilung

Kommandant Frank Espenlaub berichtete von 15 Einsätzen im vergangenen Jahr. Diese umfassten die technische Hilfeleistung beim Absturz zweier Segelflugzeuge in der Nähe der Jugendherberge Lochen, vier Umwelt- und sechs Unwettereinsätze, zwei Kleinbrände, einen Brandmeldealarm sowie einen Einsatz infolge Gasgeruchs. Die regelmäßigen Übungsabende und eine gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Tieringen und den DRK Ortsgruppen an der Jugendherberge auf dem Lochen sorgten im Dienstplan für das notwendige Training zur Erhalt der Schlagkraft. Kommandant Espenlaub freute sich auch über die erfolgreichen Weiterbildungen einiger Kameraden.

In einer Werbeaktion für den Nachwuchs wurden 300 junge Frauen und Männer aus Weilstetten und Roßwangen angeschrieben. In der Folge wurden drei Neueintritte registriert. In Roßwangen soll eine weitere Werbeaktion erfolgen, um die Löschgruppe wieder bis auf Mannschaftsstärke zu bringen.

Sorgen bereiten der Abteilung der Platzmangel im Feuerwehrgerätehaus in Weilstetten sowie auch die Unterbringung des Löschfahrzeugs in Roßwangen. Die Planungen für den dringend notwendigen Umbau der Umkleidemöglichkeiten in Weilstetten, verbunden mit der Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für die weiblichen Mitglieder der Wehr, führten noch zu keiner befriedigenden Lösung. Weitere Gespräche mit den Fachämtern seien notwendig und auch terminiert, so Espenlaub.