Balingen Der SV Heselwangen poliert die Pokale

Jugendfußball satt ist am kommenden Wochenende beim MAFU-Cup des SV Heselwangen geboten. Insgesamt gehen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar, sechs Nachwuchs-Turniere in der Balinger Sparkassen-Arena über die Bühne. 48 Mannschaften machen sich an den beiden Tagen auf die Jagd nach Toren, Punkten und Pokalen.