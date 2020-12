Balingen Der Sohn tritt in Vaters Fußstapfen

Es folgte eine Assistenzarztstelle im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz, wo er als Privatassistent des Chefarztes ranghohe Militärs sowie bedeutende Personen aus Politik und Wirtschaft kennenlernte. Danach arbeitete er in einer Praxis in der Eifel, an der Hautklinik der Universität Heidelberg und im Kreiskrankenhaus Schwetzingen, wo zur Spargelzeit fast jeder Patient Gemüse aus dem eigenen Garten mitbrachte.

1984 eröffnete er zusammen mit seiner aus Balingen stammenden Frau Gisela, die er seit dem Medizinstudium kennt, eine Praxisgemeinschaft in der Friedrichstraße in der Innenstadt. Mit wachsender Patientenzahl wurde es dort jedoch zu eng, und so wurden 1995 neue Praxisräume in der Bahnhofstraße 34 bezogen. "Alle paar Jahre gab es neue Herausforderungen – das war auch anstrengend", erinnert sich Swoboda. Im Jahr 2000 wurde eine Klinik für ästhetisch-kosmetische Medizin gebaut, die seine Frau zusammen mit Ottmar Bogenschütz betrieb.