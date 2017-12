Balingen "Der kleine Lord" gastiert auf der Alb

Cedric wächst im 19. Jahrhundert in New York auf. Seine besten Freunde sind Dick, der Schuhputzer, und Ma, die uralte Obstverkäuferin. Weil der Präsident "ein Trampel" ist, will der Junge eines Tages selbst regieren. Das große Herz dazu hätte er, allein es fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Die Mutter schuftet in der Fabrik, der Vater ist längst tot.