Balingen Der Höhepunkt für Philatelisten

Balingen. Die Briefmarkenfreunde Balingen laden für Mittwoch, 3. Oktober, zum traditionellen Großtauschtag in die Eberthalle in Balingen ein. Für Philatelisten ist der jährliche "Tag der Briefmarke" ein besonderer Tag, denn am 13. September ist eine neue Markenausgabe erschienen, die darauf hinweist und Werbung für ein interessantes Hobby macht.