Balingen Der Gipsy-Swing feiert fröhliche Urständ

Keine Frage, der "Hot Club d’Allemagne" habe alles, was es brauche, um den Gipsy-Swing fröhliche Urstände feiern zu lassen und das Flanieren, das entspannte Umherschlendern in diesen Gefilden zu einem lebenslustigen Vergnügen zu machen: überaus flinke Finger, mühelose Beherrschung der Skalen und Arpeggien, Geschmack, Swing, Spiellaune und improvisatorischen Einfallsreichtum, beschreibt die Zeitschrift Akustik Gitarre das Ensemble, welches das Zollernschloss zum Grooven bringen will. Der "Hot Club d’Allemagne" steht ganz in der Tradition des legendären "Quintette du Hot Club de France" um den Gitarristen Django Reinhardt und den Geiger Stéphane Grappelli. Sein Hauptaugenmerk liegt aber nicht ausschließlich in der Bewahrung dieser Tradition, sondern er führt die großartige Musik aus den 1930er- und 1940er-Jahren mit eigenen Kompositionen weiter und kreiert somit einen ganz eigenen Sound.

In den vergangenen Jahren ist es der Band gelungen, dem Gipsy-Swing im Kulturleben der Stadt Leipzig einen festen Platz zu geben. Neben regelmäßigen Auftritten veranstaltete der "Hot Club d’Allemagne" mehrere Konzerte mit namhaften Musikern. Außerhalb von Leipzig gastierten die Band bei den Jazztagen Dresden, dem Festival "Worms: Jazz & Joy" oder im Rahmenprogramm der Leverkusener Jazztage.

Es spielen: Thomas Prokein, Violine, Karl-Heinz Vogel, Gitarre, Franziskus Sparsbrod, Gitarre, und Tino Scholz, Kontrabass.