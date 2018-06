Balingen "Der eine Gott stellt sich in drei Personen dar"

Zwischen diesen musikalischen Erlebnissen erörterte der Referent Lüken seine Sicht auf die Dreieinigkeit Gottes. Er machte einleitend darauf aufmerksam, dass die Zahl Drei in vielen Religionen und auch in der Philosophie eine große Rolle spiele. Er suchte nach trinitarischen Aussagen im Alten Testament und im Judentum, beharrte dabei aber darauf, dass es sich um christliche Deutungen handele, die das Judentum ablehne.

Im Neuen Testament gebe es, so Lüken, einige Stellen, die von Gott als dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist handelten, ohne indes eine Lehre daraus zu machen. Das sei der jungen Kirche in ihren Konzilien vorbehalten geblieben. Es gebe nur einen Gott, aber in drei Personen, so stellten die Theologen fest. Dabei verwendeten sie eine Bedeutung des Wortes Person, die sich verändert habe – Person sei dort so etwas wie die Maske, die sich der antike Schauspieler vor das Gesicht halte. Es seien verschiedene Rollen, aber es sei immer derselbe Schauspieler.

Es wurden auch die Grenzen dieser Auffassung deutlich, denn, so Lüken: "Immer handelt der eine Gott gleichzeitig als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So ist dem Vorwurf zu begegnen, die Christen glaubten an drei Götter. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist im Gegenteil eine nachdrückliche Verteidigung des Glaubens an den einen Gott." In jeder der drei Personen äußere sich der eine Gott in der ganzen Fülle seiner Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung.