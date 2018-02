Balingen Der diskrete Charme der Kommunalpolitik

Klar, wer sich diese Veranstaltung antut, braucht gutes Sitzfleisch und Durchhaltevermögen, aber auch Disziplin, um nicht nach dem Smartphone zu greifen und sich anderweitig die Zeit zu vertreiben. Denn die Protagonisten scheuen sich nicht, Balingen in den Kontext der Welt-, Europa- und Landespolitik zu stellen. Da ist von einer handelsfeindlichen Politik der US-Regierung die Rede, vom Brexit, von der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank, von Rekordwerten bei den Steuereinnahmen. Es wird gerne auch daran erinnert, was im vergangenen Jahr so alles auf den Weg gebracht worden ist. Und der Blick voraus gilt den Aufgaben, die angepackt werden sollen, bei den Schulen, Straßen, Kanälen und nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Großvorhaben Gartenschau 2023.

Doch in dieser Litanei machte hellhörig, dass die Stadträte ihre Ohren immer gespitzt haben und aufmerksam verfolgen, woher der Wind weht in der Stadt. Sie lässt Kritik nicht kalt: weder negative, wenn ihnen zum Beispiel bei den Planungen für den Bahnhofsvorplatz der Sachverstand abgesprochen wird, noch positive, die sie zum Beispiel hinsichtlich der Gestaltung des Hinteren Kirchplatzes erhalten haben.

Aufhorchen ließen die Redner außerdem mit Anregungen, wie Probleme angegangen werden könnten. Ein Vorschlag: preiswerten Wohnraum schaffen im Rahmen eines "Modellprojekts Balingen", gemeinsam initiiert von der Stadt und der Wohnbau. Ein anderer: vier- oder fünfstöckige Wohnhäuser zu bauen, um unnötigen Landverbrauch zu vermeiden. Die Redner machten auch deutlich, dass ihnen die Wünsche, die an sie herangetragen werden, nicht egal sind – wie das Anliegen, dass die Fußgängerzone in der Friedrichstraße erweitert werden könnte. Zudem wollen die Räte nicht alles im stillen Kämmerlein entscheiden; sie haben es gern, wie sie betonen, wenn sich die Bewohner einmischen und sich beteiligen wie zum Beispiel bei der Vorbereitung zur Gartenschau, beim Jugendhaus und beim Hinteren Kirchplatz. Das soll so bleiben beim Bahnhofsvorplatz und bei der Frage, ob das Schicksal des Schwefelbadgebäudes wirklich der Abriss sein muss.