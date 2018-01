Balingen Der Bann ist gebrochen

Darauf, dass der HBW II die Punkte aus Kaiserslautern entühren würde, deutete zunächst nicht hin. Denn in der Anfangsphase drückten die Gastbgeber der Partie vor 450 Zuschauern, die richtig Stimmung machten, ihren Stempel auf. Nach knapp zehn Minuten führte der TuS, der in Jugend-Nationalspieler Marc-Robin Eisel (7/3) seinen besten Schützen hatte, mit 6:1. Als Lukas Saueressig dann von der Siebenmetermarke scheiterte, hatte Doster genug und justierte in einer Auszeit (15. Minute) nach.

"Man hat deutlich gesehen, um wieviel es für Dansenberg ging. Der TuS war voll mit Adrenalin und hoch motiviert. Wir haben nicht schlecht gespielt, sind aber etwas überrumpelt worden. Ich habe dann mit zwei Kreisläufern spielen lassen", so HBW-Coach Doster.

Die Maßnahme zeigte die erhoffte Wirkung. Denn plötzlich fand auch der HBW II Gefallen am Torewerfen. Fabian Wiederstein und der überragende Jan Bitzer – Doster: "Das waren die Bitzer-Festspiele" – mit einem Hattrick schossen die Gäste auf 5:6 heran (19.), und fortan ging’s ausgeglichen weiter. Zur Pause hatte der TuS die Nase knapp mit 10:9 vorne.