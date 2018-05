Balingen Denkmalamt nimmt sich KZ-Geschichte an

Was alles heute noch erhalten und zu finden ist, bekamen die beiden Mitarbeiter des Landesdenkmalamts in Erzingen derweil auch deutlich zu schnüffeln und zu fühlen: Günter Ernst, früherer Betreiber des Bronnhaupter Hofs, hatte eine Flasche mit originalem – und übel riechendem – Schieferöl dabei. "Damit schmiere ich bis heute die Eckpfosten der Weidezäune ein", so Ernst. Immo Opfermann gab den Forschern Hausmair und Bollacher Stücke verschlackten Schiefers in die Hand, die aus den Rohren stammen, in denen durch Erhitzung das Öl gewonnen wurde. Äußerst interessiert begutachten Hausmair und Bollacher zudem ein Luftbild im Großformat, auf dem das Erzinger Lager, die "Russen-Baracken" und das "Wüste"-Werk sehr gut erkennbar sind. Und sie hören genau zu, als Günter Ernst aus seiner Kindheit erzählt, von einem Bunker, der sich auf dem Gelände der heutigen Geislinger Erddeponie befand: "Da bin ich als Junge immer mit meinen Freunden rein zum Spielen."

Das Forschungsprojekt des Landesamts für Denkmalpflege hat im Februar begonnen, angelegt ist es auf vier Jahre. Während die Wissenschaftler auf die Vorarbeit der hiesigen Aktiven zurückgreifen können, erhoffen diese sich durch die Arbeit der "Profis" in Bezug auf das Unternehmen "Wüste" und die anderen einstigen Nazi-Lager im Zollernalbkreis wiederum weitere Aufschlüsse, über das, womit sie sich seit Jahrzehnten beschäftigt haben: "Ich hoffe sehr", sagte Michael Walther am Freitag", dass wir gemeinsam noch viel mehr herausfinden können."