Balingen "Den Hebel umlegen, dann läuft’s"

Balingen-Tieringen. Manch begeisterter Snowboarder oder Skifahrer aus der Gegend wird sich fragen, wann wohl mit dem ersten Schnee zu rechnen ist und ob die Chance auf Wintersport in diesem Winter am warmen, trockenen Wetter scheitert. Wer zur sportlichen Ertüchtigung über die kalte Jahreszeit nicht in die Alpen oder Höhenlagen des Schwarzwaldes fährt, der kennt den Skilift Oberstocken. Er wird nun schon seit vielen Jahren vom Skiclub Weilstetten-Lochen betrieben. Dabei ist der Verein, der 1965 von einer Gruppe begeisterter Skifahrer gegründet wurde, jedes Jahr auf die Mithilfe von Ehrenamtlichen angewiesen. "Anders wäre das nicht möglich", erklärt Horst Widmann. Er ist der Vater des Vereinsvorsitzenden Nico Widmann und war selbst gut 30 Jahre lang Skischulleiter.

Bei Betrieb sind mindestens vier Ehrenamtliche pro Schicht im Einsatz. Je nach Besucherandrang sind zudem ein bis zwei weitere Helfer vonnöten, um den an den Lift angrenzenden gastrononomischen Betrieb am Laufen zu halten und die Wintersportler mit Speis’ und Trank zu versorgen.

Schnee habe es dieses Jahr bereits gegeben, erinnert Horst Widmann: "Im Oktober hat es 15 bis 20 Zentimeter geschneit. Nach zwei Tagen war zwar alles wieder weg, aber wir haben die Gelegenheit genutzt um die Pistenwalze zu testen und für den Winterbetrieb vorzubereiten." Auch das Walzen der Piste wird von Ehrenamtlichen übernommen, die speziell dafür geschult wurden um die Pistenraupe sicher bedienen zu können. "Die müssen schließlich teilweise bei Nacht fahren", erklärt Widmann.