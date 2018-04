Balingen Den Favoriten ärgern

Am vergangenen Wochenende ist der Traum des Teams aus der Goldstadt geplatzt: Die 28:34-Niederlage im Spitzenspiel gegen Baden-Baden hat die Chancen auf die Meisterschaft zunichte gemacht. Der Kampf geht aber weiter – und zwar im Fernduell mit dem punktgleichen TV Willstätt, der nun wie auch Pforzheim um den zweiten Platz und somit um die Relegation kämpft. Allerdings geht der direkte Vergleich an die Willstätter, sodass Pforzheim auf einen Ausrutscher des Kontrahenten aus Willstätt in den letzten beiden Spielen hoffen und selbst beiden Spiele gewinnen muss.

"Pforzheim steht gegen uns gehörig unter Zugzwang. Wir hingegen können dieses letzte Auswärtsspiel ohne Druck angehen und freuen uns auf diese Aufgabe. Vielleicht können wir die Pforzheimer etwas ärgern – dafür müssen wir aber alles abrufen", sagt TVW-Spielertrainer Klaus Schuldt.

Den Gegner schätzt der zum Saisonende scheidende TVW-Spielertrainer als sehr stark ein. "Zusammen mit Baden-Baden sind die Pforzheimer die stärkste Mannschaft in der Liga. Imponierend ist insbesondere ihre Abwehrstärke. Egal, ob mit einer defensiven 6:0, oder einer offensiveren 3:2:1-Variante, sie sind sehr flexibel und in beiden Systemen stark. Wir dürfen uns, wenn wir für eine Überraschung sorgen wollen, kaum Fehler erlauben, denn diese werden von Pforzheim schonungslos ausgenutzt", sagt der 31-jährige.