Balingen Debora Jetter will Bierkönigin werden

Eine Balingerin als Bierkönigin? Aus beruflicher Sicht – Debora Jetter ist studierte Gymnasialpädagogin für Englisch und Geschichte, arbeitet als Sachbearbeiterin im Sanitärgroßhandel für Weinmann & Schanz in Weilstetten – war die Bewerbung nicht unbedingt naheliegend. Dazu noch von einer Frau aus einer Stadt, in der es früher zwar sehr wohl, heute aber keine Brauerei mehr gibt? "Jawohl", sagt Debora Jetter. Sie sagt das voller Überzeugung, und sie sagt es auch deshalb, weil ihr Gatte Andreas Jetter jener Mann ist, der dem Adlerbräu neues Leben eingehaucht hat. Balingen hat damit, wenn auch keine Brauerei, so wenigstens wieder ein Bier.

Die Wiederbelebung der Kultmarke habe sie so hautnah miterlebt, sie sei mitgegangen auf Verkostungen, habe die verschiedensten Biere gekostet, und sie sei nicht zuletzt deshalb auf den Geschmack gekommen: Sie habe den Gerstensaft durch die Aktivitäten ihres Mannes von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Sie habe erfahren, sagt Debora Jetter im Gespräch mit unserer Zeitung, wie vielfältig Bier ist, allein schon geschmacklich: mal bitter, mal malzig, auch fruchtig könne es sein.

Bier, meint die 32-Jährige weiter, sollte man nicht einfach trinken, sondern genießen, man solle daran riechen, wie an Wein. "Bier ist mehr als Sauferei", sagt Jetter, zudem habe das Getränk eine Gemeinsamkeit stiftende Funktion, eine emotionale Komponente: Es bringe Menschen etwa in Kneipen zusammen, aus Fremden würden mit dem "Prost" Freunde.