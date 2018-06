Balingen Daumendrücken oder Desinteresse

Zusammen mit Freunden oder Bekannten will auch Bezirkskantor Wolfgang Ehni die Begegnungen mit deutscher Beteiligung verfolgen. Für ihn sind die deutschen Gruppengegner nicht so stark, weshalb für ihn ein Weiterkommen feststeht, "sogar das Halbfinale ist möglich".

Musiker Friedrich Dold verfolgt Fußball "nur am Rande". Tennis steht für ihn an erster Stelle, weshalb er während der French Open öfter vor dem Fernseher saß. Über die Chancen der deutschen Kicker will er keine Einschätzung abgeben, zumal noch weitere starke Mannschaften am Turnier teilnehmen.

2006 hatte Fiorentino Melis, der 1965 als 19-Jähriger nach Deutschland gekommen war, den Titelgewinn der Italiener bejubelt, 2010 und 2012 den Sieg der Azzurri gegen die Deutschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt. Nun ist sein Interesse nicht mehr so groß, nicht nur, weil die Italiener es gar nicht nach Russland geschafft haben. Die Krise des italienischen Fußballs hat sich seiner Meinung nach schon lange abgezeichnet. Nun ist der Erfolg eben ausgeblieben. Nur wenn er Zeit hat, setzt sich er sich vor den Fernseher, wobei er Deutschland nicht als Favorit sieht.

"Von der Weltmeisterschaft bekomme ich so gut wie gar nichts mit", schmunzelt der freischaffende Künstler Michl Brenner. Er ist alles andere als fußballbegeistert; er hat seit mehr als 30 Jahren kein Spiel mehr im Fernsehen verfolgt. Dennoch traut er sich einen Tipp zu: Deutschland wird Dritter.