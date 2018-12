Balingen Das Weihnachtsoratorium erklingt am ersten Feiertag

Balingen. In der Balinger Stadtkirche wird im Rahmen des Gottesdiensts am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, 10 Uhr, der erste Teil aus Bachs Weihnachtsoratorium zu hören sein. Damit erklingt am Christfest das bekannte "Jauchzet, frohlocket" für Chor, Solisten, Orchester, Trompeten und Pauken.