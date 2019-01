Balingen Das Steuerberaterforum steht zur Seite

Tatkräftige Hilfe für künftige Unternehmer

Mit ihrer Plattform fördern sie Unternehmen und Unternehmer im Zollernalbkreis. Sie bringen sich als Experten in Sachen Wirtschaft ein und arbeiten gezielt am Aufbau und der Weiterentwicklung des "Netzwerks Zollernalb" mit. Gemeinsam bündeln sie Expertenwissen zum Nutzen der gesamten Region, umgesetzt durch gemeinsame öffentliche Veranstaltungen und Meinungsäußerungen.

Steuerberater können nicht nur in steuerlichen Fragen, sondern auch in allen betriebswirtschaftlichen Fragen rund um die Existenzgründung und Unternehmensnachfolge helfen. Sie begleiten einen in allen Unternehmensphasen. Durch regionale Kanzleien vor Ort ist eine langfristige Betreuung gesichert.