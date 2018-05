Balingen Das "Spiel der Könige" ist in Balingen stark vertreten

Mittlerweile hat auch im Schach der Computer Einzug gehalten, vor allem beim Nachwuchs: "Zuerst wird bei uns am Tisch gespielt, erst gegen später spielen wir auch am Computer, da es spezielle Programme für Kinder und Jugendliche gibt, in denen Schach spielerisch vermittelt wird", erklärt von Huene.

Beim letzten Landesliga-Spieltag am Abend gelang es dem SV Balingen I nicht mehr, die SG Turm Albstadt I vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen, so dass der Aufstieg in die Verbandsliga verpasst wurde. "Leider haben wir während der Saison den ein oder anderen Punkt liegengelassen, aber in der Spitze geht es sehr eng zu, so dass auch mit dem zweiten Platz nicht die Welt unter geht", bewertet von Huene den Saisonverlauf.

Für den Aufsteiger SV Balingen II geht es nach einem Jahr schon wieder in die Bezirksliga herunter. "Unsere zweite Mannschaft hat sich aber achtbar geschlagen", bewertet von Huene den neunten Platz im Feld der zehn Mannschaften.

Der Schachverein Balingen wurde 1932 gegründet und ist mit 157 Mitgliedern der größte Verein im Schachbezirk Alb/Schwarzwald. Er gehört auch landes- und bundesweit zu den mitgliederstärksten Vereinen.

"Viele Schachvereine haben Probleme mit dem Unterbau, da die Jugendlichen bei ihnen die Ausnahme sind, bei uns spielt Überalterung aber keine Rolle", zeigt sich von Huene zufrieden über die Mitgliederanzahl in der Jugend. Diese trifft sich jeden Samstag, außer in den Schulferien, um 14 Uhr in der Realschule Balingen zum gemeinsamen Training.

"22 Kinder und Jugendliche sind regelmäßig dabei. Mit dieser Anzahl sind wir sehr zufrieden, zumal in letzter Zeit wieder einige Jugendliche dazu gekommen sind", meint der Jugendleiter Michael Gulde. Es dürften aber gern noch weitere Kinder und Jugendliche dazustoßen.