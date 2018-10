Balingen Das Leben als Teil der Religion

Eric erläuterte unter anderem, wie Muslime in der Regel kollektiv geprägt seien und welchen Gegensatz das zur individualistisch gelebten Gesellschaft des Westens darstelle. Man müsse sich daher zunächst immer fragen: "Was gibt mir selbst Halt?", bevor man Menschen mit muslimischen Glauben begegne. Deutschland habe keine Migrationskrise, sondern eine Identitätskrise, so Erics These. Im Anschluss beantwortete er noch Fragen der Zuhörer.

Yassir Eric wurde im Nordsudan geboren und dort im Sinne des fundamentalistischen Islam erzogen, bis er als junger Erwachsener während seines Islamstudiums zum Christentum übertrat. Daraufhin wurde er von seiner sudanesischen Familie verstoßen und für tot erklärt. Eine Flucht war unausweichlich. Seit dem Jahr 2000 lebt er in Deutschland als evangelischer Theologe, Referent und Seelsorger und ist außerdem Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen bei der Akademie für Weltmission in Korntal. In seinem Buch "Hass gelernt, Liebe erfahren – vom Islamisten zum Brückenbauer" beschreibt er seinen Lebensweg und seine Ziele.