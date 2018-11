Balingen Das Ländle kann auch Broadway

Balingen. Die Winterlingerin wollte. Und da beide Musical-Darstellerinnen sind, kam am Ende eine Show heraus, die zum Finale keinen mehr in der Balinger Stadthalle auf den Sitzen hielt. Eine Show, wie die "MusicalLadies" sie am Samstagabend auf die Bühne der Stadthalle brachten, kennt man sonst nur aus den großen Theatern. Aber auch das Ländle kann Broadway. Reiterer und Gebhard ließen keinen Gassenhauer aus der Welt der Musicals aus. An ihrer Seite brillierten Hannes Staffler und Nicolas Tenerani. Beide sind Stars in der Szene. Die vier wurden vom musikalischen Leiter Andreas Papst und Liveband begleitet und zogen die Zuschauer vom ersten Ton an in den Bann der Welten von Liebe, ein bisschen Kitsch, Hoffnung und ganz vielen Träumen.

Monatelang hatten die Damen selbst an den Kostümen gefeilt, und so gab es eine perfekt im Krinolinenkleid ausgestattete Elisabeth zu sehen, eine pfiffige Mary Poppins oder eine süße Babe, die mit ihrem Liebsten Dirty Dancing macht. Über zwei Stunden lang sangen und tanzten die Akteure, boten einen rasanten Schnelldurchlauf durch Produktionen wie "Rocky", "Rebecca" oder "Das Phantom der Oper". Und machten natürlich auch die Disney-Musicals zum Thema: "Dschungelbuch". "Der Glöckner von Notre Dame". "Die Schöne und das Biest".

Man kennt die Titelsongs, viele sind längst Welthits außerhalb der Theater geworden. Oder aus Welthits werden Musicals. "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens, zum Beispiel. Oder "Mamma mia", bei dem die Geschichte komplett mit Abba-Songs erzählt wird und von dem Benny nach der Uraufführung sagte, er habe gar nicht gewusst, dass er eigentlich Musicalkomponist sei. Fulminantes Finale: "We will rock you". Queen riss alle im Saal von den Sitzen. Minutenlanger Schlussapplaus. Und eine Zugabe: "Thank you for the music".