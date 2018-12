Balingen "Das ist kein Pracht-, sondern ein Zweckbau"

Balingen. Die Halle mit ihren rund 500 Quadratmetern bietet Platz für sieben Fahrzeuge und vier Anhänger sowie alle Gerätschaften. Es gibt auch Umkleidemöglichkeiten.

Architekt Till Wäschle weist bei der Präsentation außerdem darauf hin, dass die Halle frostfrei sei, was bedeute, dass auch Flüssigkeiten gelagert werden könnten.

Alle Fahrzeuge an einem Ort – das sei schon lange der Wunsch des DRK-Ortsvereins gewesen, wie Vorsitzender Wolfgang Stahl ausführt. Immer wieder habe man in der Vergangenheit umziehen müssen. Mit den neuen Garagen werde die Einsatzfähigkeit verbessert, "denn oft geht es um Minuten", nennt Stahl einen großen Vorteil. Der Balinger DRK-Ortsverein habe sich zwar eine große Aufgabe vorgenommen, "doch es ist der richtige Weg", ist Kreis-Bereitschaftsleiter Dietmar Dieter überzeugt. Dem Kreisverband liege es am Herzen, dass alle 24 Ortsvereine gut untergebracht seien. Der Balinger sei mit dem neuen Garagenbau in Zukunft "gut aufgestellt".