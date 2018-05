Balingen Das Ferienland im Fokus

Übersichtlich zusammengefasst finden sich die Reize des Ferienlandes in der neu aufgelegten Imagebroschüre "Komm mit auf Kaisers Spuren!"

Die Falt-Broschüre zeigt anhand einer großen Übersichtskarte den Verlauf der Ferienstraße Hohenzollern­straße sowie des Hohenzollernwanderweges auf. Dabei werden Orte und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke vorgestellt. Die Burg Hohenzollern und das Schloss Sigmaringen dürften ebensowenig fehlen, wie andere, kleinere Highlights, sagt Silke Schwenk, Leiterin der Geschäftsstelle des Vereins Ferienland Hohenzollern.

Direkt am Hohenzollern-Wanderweg liegt auch das ehemalige Franziskanerinnenkloster in Margrethausen, dem Silke Schwenk und ihre Kollegin Kerstin Nädele-Hahn bei strahlendem Sonnenschein einen Besuch abgestattet haben. Der gut ausgeschilderte Hohenzollern-Wanderweg ist unterteilt in elf Etappen; es gibt auch eine Alternativroute mit vier Etappen. Jede davon biete durchschnittlich 20 Kilometer Wanderfreude, so Schwenk.