Balingen "Da gehört Leidenschaft dazu"

Die Ursachen dafür, dass jemand eine rechtliche Betreuung braucht, sind vielfältig. Häufig geht es um seelische, geistige oder körperliche Behinderung. Aber zunehmend ist der Personenkreis derer, die an Altersdemenz leiden. In den meisten Fällen sind die Personen aber keiner Kategorie zuordenbar. Warum das?, erkundigte sich FWV-Kreisrätin Magdalena Dieringer. In diesen Fällen, erklärte die Sozialamtsleiterin, gebe es keine Diagnose. Die Ursachen seien nicht definierbar.