Balingen Croatia Reutlingen holt "kleinen Pott"

Die Zuschauer in der gut gefüllten Sparkassen-Arena in Balingen erlebten ein spannendes Finale, in dem beide Teams engagiert zu Werke gingen und zunächst mehrere gute Gelegenheiten ausließen. Drei Minuten vor dem Ende gab es nach einem Foul im Strafraum Neunmeter für Croatia, den Mario Nikolovski souverän zum 1:0 verwandelte. Da wenig später Kresimir Petric das 2:0 verpasste, blieb es spannend bis zur letzten Sekunde, da Zimmern noch zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich hatte. Doch Leo Benz scheiterte per Freistoß an Croatia-Goalie Nico Coconelli, und Ismail Even haute in aussichtsreicher Position über den Ball. So blieb es am Ende beim knappen Erfolg für den Bezirksligisten aus dem Fußballbezirk Alb.

"Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Turnier gewinnen", freute sich Croatia Keeper Coconelli, "Denn wir waren dünn bessetzt. Nach dem es in der Vorrunde gut gelaufen war, hatten wir uns das Erreichen des Hauptturniers zum Ziel gesetzt. Dass es am Ende sogar der Turniersieg wurde ist phantastisch und nur durch unsere überragende Teamleistung möglich geworden. Ich hoffe, dass wir auch ein gutes Hauptturnier am Samstag spielen werden."

Platz drei wurde auf Wunsch beider Mannschaften im Neunmeterschießen entschieden. Am Ende setzte sich die FSV Schwenningen mit 4:3 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen durch.